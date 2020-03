Heimkinostart "Die Eiskönigin 2" Süß und lustig: Schneemann Olaf als Ablenkung in der Corona-Krise

Darum geht es in "Die Eiskönigin 2"

Die Schwestern Anna und Elsa führen ein ruhiges Leben in Arendelle. Bis eine eigenartige Unruhe Elsa ergreift und eine geheimnisvolle Stimme sie in den Wald ruft, die ihr Antworten auf all ihre Fragen verspricht: Warum ist sie so wie sie ist, warum hat gerade sie magische Kräfte? Zusammen mit Anna, Olaf, Sven und Kristoff bricht Elsa auf, das Rätsel zu ergründen. Dabei trifft die Crew nicht nur das Volk des Waldes und andere neue Weggefährten. Auf ihrer abenteuerlichen Reise müssen die Schwestern einmal mehr zusammenhalten und füreinander mit Mut, Vertrauen und Liebe einstehen.