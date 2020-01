"Heiliges Wasser" und Hygienemangel Dschungelcamp 2020: Claudia Norberg versteht Elenas Extrem-Ausraster

Viele Zuschauer hatten damit gerechnet, dass Sie im Dschungel über Ihren Ex-Mann und dessen Freundin sprechen würden. Warum haben Sie sich mit Äußerungen zurückgehalten?

Norberg: Also ehrlich gesagt habe ich mich gar nicht zurückgehalten. Mir wurden einfach gar nicht so viele Fragen gestellt. Wir waren aber auch alle eher mit uns beschäftigt. Außerdem war ich oft mit Danni [Büchner, 41] zusammen und sie hat von sich aus viel von sich erzählt. Ich habe das Gefühl, dass sie immer noch dabei ist, alles Mögliche zu verarbeiten. Und wenn wir zusammen waren, war eigentlich ihre Welt unser Thema. Vor allem ging es um ihre Kinder, sie hat ja noch ganz kleine Kinder, und die sind einfach ihr ganzes Leben. Und weil ich ohnehin so sehr mit meiner Müdigkeit gekämpft habe, war ich auch ganz froh, dass Danni viel geredet hat. Bei den anderen Camp-Mitbewohnern war das Interesse an meinem Leben oder meiner Vergangenheit wohl einfach nicht so wahnsinnig groß.