Schießler verweist auf kirchliche Einrichtungen, in denen obdachlose Menschen Hilfe bekommen. "In München muss niemand nachts auf der Straße sein", sagt der beliebte Pfarrer, der erzählt, was er immer zu seinen Freunden sagt: "Leute, 50 Cent wird doch jeder in der Tasche haben. Gebt’s ihnen, die können es gebrauchen."

Am liebsten hätte er, dass die Bleche die Münchner mahnen: "Vielleicht ist’s ein Warnhinweis für jene, die vorbeigehen an Heilig-Geist, dass es in München Menschen gibt, denen es nicht so gut geht."

