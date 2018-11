Die deutsche Nachwuchsfahrerin Sophia Flörsch (17) ist beim Finale der Formel 3 in Macao schwer verunglückt. Die 17-jährige Münchnerin krachte mit hohem Tempo in die Streckenbegrenzung. Mehrere Menschen schweben in Lebensgefahr, Flörsch selbst zog sich eine Wirbelsäulenfraktur zu.