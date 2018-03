Unfall in Neuperlach Autos krachen zusammen: Frau (70) eingeklemmt

Heftiger Zusammenstoß in Neuperlach: Ein BMW und ein Renault krachen am Montagvormittag an der Kreuzung Heidestraße und Otto-Hahn-Ring zusammen. Die Feuerwehr muss eine eingeklemmt Frau befreien.