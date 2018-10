Die Autos waren in Richtung Autobahnkreuz München Süd unterwegs, als der hochmotorisierte Cadillac in den Citroen der Frau krachte. Dieser prallte daraufhin erst gegen die Mittelleitplanke und schleuderte dann über alle Fahrspuren in die rechte Straßenbegrenzung ehe er völlig demoliert auf der Überholspur zum Stehen kam.