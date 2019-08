Dem Geldgeber zufolge könne er bei den Löwen mit niemandem auf Augenhöhe sprechen – auch Geschäftsführer Michael Scharold wird von ihm kritisiert. "Jeder, der 1860 im Herzen trägt und den Verein derzeit unter Wert sieht, ist bei mir herzlich willkommen. Was haben die Vereinsbosse für 1860 gegeben?", so Ismaik. "Verstehen Sie mich nicht falsch, was Scharold anbelangt: Er ist ein liebenswerter Mensch, wir haben ihn damals geholt. Aber er ist ein Buchhalter, kein Geschäftsführer."