Laura Müller hat es geschafft, ihre Karriere in der deutschen Unterhaltungsbranche in Schwung zu bringen. Nachdem die ehemalige Abiturientin die neue Freundin von Schlagerkönig Michael Wendler wurde, schoss ihre Popularität in die Höhe. Das bringt neben vielen Fans aber auch Kritiker auf den Plan. Selbst einige Promi-Kollegen schießen gegen die 19-Jährige.