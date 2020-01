HBO-Programmchef klärt auf So lange müssen "Game of Thrones"-Fans noch auf das Prequel warten

Andere Projekte müssen warten

Es sei eine "große, komplizierte" Serie, sagte Bloys, der über die Schauspieler, die mitwirken, nichts weiter verraten wollte. "House of the Dragon" war eines der vier möglichen "Game of Thrones"-Spin-offs. Die anderen Projekte sollen sich momentan in der Warteschleife befinden. "House of the Dragon" auf den Bildschirm zu bringen, sei für ihn die oberste Priorität, sagte Bloys. Für weitere Serien gebe es derzeit keine konkreten Pläne.