HBO Max prangert an Rassistische Vorurteile: Streamingdienst streicht "Vom Winde verweht"

Das Bürgerkriegsdrama "Vom Winde verweht" ist beim US-amerikanischen Streamingdienst HBO Max vorerst nicht mehr verfügbar. Der Inhalt des Filmklassikers mit Clark Gable (1901-1960) und Vivien Leigh (1913-1967) in den Hauptrollen sei in der heutigen Zeit nicht vertretbar. Dieser Ansicht ist unter anderem Drehbuchautor John Ridley (54, "12 Years a Slave"). Er hatte am vergangenen Montag in einem Essay der "Los Angeles Times" auf die Darstellung "einiger der schmerzhaftesten Stereotypen von Schwarzen" hingewiesen und gefordert, den Film umgehend zu löschen.