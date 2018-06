"HB Bücher aus dem Bett" Diese fünf Bücher kann Halle Berry nicht aus der Hand legen

Die Lieblingsautoren der Schauspielerin

Ohne Wayne Dyer (1940-2015) wäre Halle Berry nicht die Person, die sie heute ist. Das sagt die 51-Jährige selbst: "Die Leute fragen mich immer, wie ich es geschafft habe, nach all den Höhen und Tiefen in meinem Leben heute immer noch aufrecht stehen zu können. Ich sage immer, vor allem aufgrund meines Glaubens an Gott und dann kommt Wayne Dyer!" Kein Wunder, dass es auch "I Can See Clearly Now" des verstorbenen Autors auf die Favoriten-Liste der Schauspielerin geschafft hat. Das Buch habe sie gelehrt, dass es im Leben keine Fehler gebe - "das Leben hat einen Zweck", schreibt sie auf Instagram.