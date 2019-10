Hautpflege Tretinoin: Die neue Wunderwaffe gegen Falten, Pickel und Co.?

Wo ist Tretinoin erhältlich?

Hierzulande ist Tretinoin bislang nur in der Apotheke erhältlich, in der Regel muss der Wirkstoff sogar von einem Dermatologen verschrieben werden. Zwar gibt es auch Drogerie-Produkte mit Tretinoin, die Konzentration des eigentlichen Wirkstoffes ist in bei diesen jedoch so gering, dass er kaum Einfluss auf das Hautbild haben dürfte. In den USA ist ein regelrechter Hype um den Beauty-Booster entstanden, entsprechend groß ist das Angebot an Produkten mit Tretinoin. Ein Trend, der schon bald zu uns überschwappen dürfte. Dennoch empfehlen wir immer die Rücksprache mit einem Dermatologen!