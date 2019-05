Oh weh, was ist denn da bei Ex-Bachelorette Jessica Paszka schief gelaufen? Die hübsche Essenerin zeigte sich in ihren letzten Instagram-Storys mit stark gerötetem Gesicht. Ihre Haut spannt und löst sich am Kinn in Fetzen ab. Fast wirkt es, als habe sich die 29-Jährige verbrannt.