Zamdorf - Einen Besuch der unangenehmsten Sorte, empfing ein Zamdorfer am Montag. Laut Polizei klingelte ein Unbekannter, gegen 12.40 Uhr, an der Haustür des 57-Jährigen und forderte den Anwohner nach dem Öffnen direkt wieder auf, zurück in seine Wohnung zu gehen. Nachdem sich der Mann weigerte, zog der Unbekannte ein Messer und stach ihn ein.