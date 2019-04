Laim - Nicht nur Menschen, auch Tiere kommen in einer neuen Wohnanlage der Gewofag unter. An der Brant- und Siglstraße in Laim verteilen sich 99 Wohnungen auf drei Gebäude mit je fünf Geschossen. Alle Wohnungen sind barrierefrei und haben einen Balkon oder Loggia. Sie werden über verschiedene Fördermodelle vermietet, so die Gewofag. Einige Bewohner sind schon eingezogen. Auch zwei Kitas für insgesamt 190 Kinder in zehn Gruppen sind entstanden.