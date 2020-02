Hausgeburt wurde abgebrochen André Schürrles Ehefrau Anna lag 60 Stunden in den Wehen

Eigentlich sei eine Hausgeburt geplant gewesen - "denn in Krankenhäusern fühle ich mich nicht wohl", so Anna Schürrle. "Doch die Wehen zogen sich über Tage und irgendwann war ein Punkt erreicht, an dem ich nicht mehr entscheidungsfähig war." Ihr Ehemann habe daher aus "Angst um Anna" die Entscheidung getroffen, doch umgehend in ein Krankenhaus zu gehen - zum Glück.