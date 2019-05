Rettenbach am Auerberg - Traurige Gewissheit: Nach einer Explosion in einem Wohnhaus im Ostallgäu haben die Rettungskräfte am Montagmorgen die Leiche einer Siebenjährigen gefunden. Das sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen in Rettenbach. Zuletzt hatten die Einsatzkräfte nach dem Mädchen gesucht.