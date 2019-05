Rettenbach am Auerberg - Riesenkrach am Sonntagmorgen – und ein Haus, das zusammenfällt, als wäre es aus Spielkarten gebaut: Die Wohnstraße in Rettenbach am Auerberg (Ostallgäu ) ist nur noch ein Trümmerfeld. Als gegen 10 Uhr bei der Polizei am Sonntag die Meldung eingeht, dass es eine Explosion gegeben hat, fährt sofort eine Streife in die 800-Seelen-Gemeinde.