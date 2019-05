Rettenbach am Auerberg - Eine Explosion hat im Landkreis Ostallgäu am Sonntag ein Wohnhaus komplett zerstört. Rettungskräfte bargen am Mittag eine schwer verletzte Frau. Die Polizei geht nach eigenen Angaben von mindestens drei weiteren Verschütteten aus, darunter ein Mann und ein Kind.