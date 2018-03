München - Die historische Villa in der Prinzenstraße 30 ist ein Schmuckstück mit Historie: 1911 erbaut vom Münchner Maler Richard Benno Adam (1873-1937), verkehrten ab 1942 Hans Scholl, Alexander Schmorell und Christoph Probst von der Weißen Rose in dem Haus in Nymphenburg, deponierten hier Flugblätter. Zu Beginn seiner Flucht 1943 versteckte Schmorell sich in dem Haus.