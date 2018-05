Haus der Zukunft Das intelligente Haus im Mittelpunkt

Planung und Ausführung eines Smart Homes von der Anlagentechnik bis zum altersgerechten Wohnen

Daniel Demmelmeier, Geschäftsführer Gebäudetechnik Demmelmeier, eröffnet die Vortragsreihe am Sonntag um 11 Uhr mit dem Thema "Herausforderungen bei der Planung und Ausführung eines Smart Homes von der Anlagentechnik über die Raumautomation bis zum altersgerechten Wohnen". Dabei steht das intelligente Haus im Mittelpunkt, das den Alltag unterstützt und unabhängiger von Strom und Brennstoffen macht. In den letzten Jahren werden bei Fenstern und Dämmung deutlich strengere Werte vorgeschrieben und erreicht. Daher sind oft Lüftungsanlagen notwendig. Technisch aufwändigere Technologien, wie Solarthermieanlagen und Wärmepumpen sind auf dem Vormarsch. Die Gebäudetechnik und -automation gewinnt stark an Bedeutung. Der Experte erklärt, was es bei der Gebäudetechnik zu beachten gibt und welche Rolle der Datenschutz dabei spielt. Außerdem geht er auf die Planung, Umsetzung und Monitoringsysteme ein. Im Anschluss an den Vortrag steht der Experte bis 13 Uhr für Fragen zur Verfügung.