Hauptrolle in RTL-Serie Jana Schölermann heuert bei den "Nachtschwestern" an

Mr. Right schon längst gefunden

Mit ihrer Rolle identifizieren könne sich die 32-Jährige übrigens nicht. Erstens würde sie "niemals so egoistisch wie Nadine handeln". Und zweitens habe sie mit TV-Moderator Thore Schölermann (35) ihren "Hauptgewinn schon gefunden und geheiratet". Das Paar gab sich am 19. August dieses Jahres das Jawort in den Tiroler Alpen.