Hauptrolle in Netflix-Serie "The Crown"-Star Olivia Colman hatte Angst vor der Reaktion der Queen

Olivia Colman (46, "Broadchurch") verkörpert seit Staffel drei Queen Elizabeth II. (94) in der Netflix-Produktion "The Crown". Im Interview mit "The Mirror" erklärt die Schauspielerin, dass die Rolle aus einem bestimmten Grund eine große Herausforderung sei. "Es ist viel mehr Druck vorhanden, wenn du jemanden spielst, der noch am Leben ist und du Angst hast, dass die Person es sich anschaut und es nicht mag", sagt Colman. Speziell bei "The Crown" hat sie Respekt vor der Reaktion der britischen Monarchin.