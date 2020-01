Hauptpreis für explosiven Oscarfavoriten "1917": "Bester Film" bei den Hollywood Critics Association Awards

"1917" könnte also entweder von der jüngeren Ausgleichsregelung der Jury profitieren und den Award für "Bester Film" abräumen (siehe "Spotlight", "Green Book") oder darunter leiden ("Gravity", "The Revenant - Der Rückkehrer"). Möglich sind mehrere Szenarien, das denkbar schlechteste wäre: sehr viele Nominierungen, aber sehr wenige ("Vice - der zweite Mann") bis gar keine Auszeichnungen ("Gangs of New York", "True Grit").

Golden Globes vs. Oscars

Gerade die Oscar-Prognose durch einen Sieg bei den Golden Globes ist waghalsig. Obwohl sich durch die Aufteilung bei den Globes in "Bestes Drama" und "Beste Komödie/Musical" eine doppelte Chance auf den Haupttitel ergibt, bekam in den Jahren von 2004 bis 2007 keiner der Globe-Gewinner einen Oscar.

Nur fünfmal stimmte der Sieger der Globes mit dem der Oscars überein, davon ganze dreimal war es ein Drama ("Argo", "12 Year's a Slave", "Moonlight"). Die anderen Male ging der Oscar an "The Hurt Locker" von 2010 (über die Globe-Gewinner "Avatar" und "The Hangover", letzterer war nicht Oscar-nominiert), 2011 mit "The King's Speech" (über "The Social Network" und "The Kids Are All Right"), "Birdman" in 2015 (über "Boyhood" und "The Grand Budapest Hotel"), "Spotlight" in 2016 (über "The Revenant - Der Rückkehrer" und "Der Marsianer") und "The Shape of Water - Das Flüstern des Wassers" in 2018 (über "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" und "Lady Bird").

Die Oscar-Prognosen sind also mit Vorsicht zu genießen, da sich diese vor allem in den vergangenen Jahren allzu oft als falsch herausstellten. Die Tatsache allerdings, das "1917" wahrscheinlich keine Nominierung für "Bester Hauptdarsteller" und "Bestes Original-Drehbuch" erhalten wird, macht es statistisch gesehen fast unmöglich auf den Award "Bester Film". Diesen konnten ohne die Darsteller- und Drehbuchnominierungen bisher nur zwei Filme gewinnen ("Wings", 1928 und "Grand Hotel", 1932). Es gilt also bis Montag (13. Januar) abzuwarten, wenn die Oscar-Nominierungen bekanntgegeben werden. Oscar-Chance auf "Bester Film": 60 Prozent.