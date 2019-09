Hauptdarsteller gratuliert persönlich "Guglhupfgeschwader": Buchpremiere mit prominenten Überraschungsgästen

Eine kleine Vorschau

Und wie geht es weiter? Noch schreibt die Autorin nicht am elften Fall, einen "fertige Plott" und jede Menge Ideen dafür hat sie aber schon gesammelt, wie sie bei der Buchpräsentation verriet. Und ein weiteres Buch ist auch in Planung. "Das zweite ist eine total schöne Geschichte, die aber wieder mehr in Richtung 'Hannes' oder 'Funkenflieger' gehen wird", sagte sie mit Verweis auf ihre ebenfalls erfolgreichen, aber etwas weniger bekannten Romane. Regisseur Hans Steinbichler (52) hat "Hannes" unter anderem mit der verstorbenen Schauspielerin Hannelore Elsner (1942-2019) verfilmt. Der Film soll Ende April 2020 in den Kinos starten.