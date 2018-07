Eskalation am Hauptbahnhof mit vier Promille

Die zweite Glasflaschen-Attacke ereignete sich bereits am frühen Samstagmorgen am Münchner Hauptbahnhof. Um kurz nach vier Uhr stritten sich am Ausgang zur Bayerstraße ein 21-jähriger Rumäne und ein 34 Jahre alter Mann aus Sierra Leone. Plötzlich trat der 21-Jährige dem Älteren von hinten ins Gesäß. Als er sich wieder gefangen hatte, schlug der 34-Jährige mit einer Glasflasche zu, er traf seinen Kontrahenten am Kopf. Eine Streife der Münchner Landespolizei schritt ein und konnte den Täter an der Flucht hindern. Der Rumäne erlitt eine blutende Wunde am Kopf, er kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Beim Afrikaner konnten die Beamten einen Alkoholwert von vier Promille messen, der Haftrichter erließ Untersuchungshaft wegen gefährlicher Körperverletzung.