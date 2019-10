Alphonso Williams: Ehefrau sucht Schuld bei Krebs-Ärzten

"Alphonso wäre meiner Meinung nach heute noch am Leben, wenn nicht soviel von fachlicher Seite schief gelaufen wäre und das schon vor 2 Jahren. Ich bin zutiefst unversöhnlich mit diesem Gedanken. Ich bin zutiefst unversöhnlich mit ignoranten, unmenschlichen und abgehobenen Menschen, die einfach nur Mist bauten und es heute ‘Verkettung unglücklicher Umstände‘ nennen und mir sagen: ‘Entschuldigung, da lief wohl was schief' ", schreibt sie bei Facebook. Williams war am 12. Oktober an den folgen einer Prostatakrebserkrankung gestorben.