Hummels: Titeldruck bei Bayern dämpft die Euphorie

In München sei der Titeldruck im Gegensatz zum BVB deutlich höher. Ein Umstand, der sich auch auf die Stimmung auswirkt. "Vor allem produziert es weniger Euphorie, wenn man so oft gewinnt. Wenn wir mit Borussia Dortmund jetzt sieben Mal Meister werden sollten, wird die siebte Meisterfeier auch hier nicht so rauschend wie die erste", meint Hummels.