"Hat uns alle immer zum Lachen gebracht" Nach Tod von "DSDS"-Gewinner: So trauert Bohlen um Alphonso Williams

"DSDS"-Sieger Alphonso Williams (1962-2019) erlag am Samstag (12. Oktober) den Folgen einer Krebserkrankung. Dieter Bohlen (65), Chef-Juror bei "Deutschland sucht den Superstar", erinnert sich nun in der "Bild"-Zeitung an den Sänger: "Alphonso hat uns alle immer zum Lachen gebracht. Er war immer gut drauf und hat dabei eigentlich nie in erster Linie an sich und seinen Erfolg gedacht." Und Bohlen fügte hinzu: "Er war hilfsbereit und wie ein Vater zu unseren Kandidaten und wie ein Freund zu uns. Ich habe ihn als tollen Künstler mit dem besonderen Etwas geschätzt. Der Familie wünsche ich viel Kraft."