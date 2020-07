Hat sie jetzt Angst? Mary Trump legt nach: Ihr Onkel Donald soll "rassistisch" sein

In den USA erschien "Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man" am 14. Juli. Nur einen Tag nach der Veröffentlichung waren laut Trumps Verlag Simon & Schuster bereits 950.000 Exemplare verkauft worden. Dabei wurden auch digitale und Audio-Versionen des Buches, sowie Vorbestellungen mit eingerechnet. In Deutschland wird es am 31. August veröffentlicht.