Hat sie ihm verziehen? Kylie Jenner und Travis Scott: Die Krise scheint überwunden

Der Haussegen bei Travis Scott (27) und seiner Kylie Jenner (21, "Keeping Up With the Kardashians") hängt offenbar nicht mehr schief: Wie das US-Promiportal "TMZ" berichtet, waren die beiden mit Töchterchen Stormi Webster (1) am Donnerstag in einem Restaurant - der erste gemeinsame Familienauftritt seit dem Aufkeimen der Trennungs- und Fremdgeh-Gerüchte Ende Februar. Bilder zeigen, wie sie zusammen ein Lokal in Los Angeles verlassen. Mit der Presse sprechen wollten sie jedoch nicht.