Hat "fatalen Fehler gemacht" Oliver und Amira Pocher kontern Anne Wünsches Tränen-Vorwurf

Kaum ein Tag vergeht, an dem Oliver (42) und Amira Pochers (27) Streit mit Influencern nicht um ein Kapitel reicher wird. Jüngst äußerte die ehemalige "Berlin - Tag und Nacht"-Darstellerin Anne Wünsche schwere Mobbing-Vorwürfe gegen das Paar. Unter Tränen stritt sie in einer Instagram-Story die Behauptung der Pochers ab, sie habe sich Kommentare und Follower auf dem Sozialen Netzwerk gekauft. In ihrem gemeinsamen Podcast "Die Pochers hier!" gingen Oliver und Amira nun wiederum darauf ein und sagten unter anderem: "Wir wissen zu hundert Prozent, dass das stimmt. Wir veröffentlichen keine Spekulationen."