Hat er vier Männer belästigt? Bryan Singer bezeichnet Vorwürfe als "Schmierenstück"

In den vergangenen Jahren war Singer bereits mehrfach wegen angeblicher sexueller Übergriffe im Fokus gestanden. Unter anderem 2014 wurde der Regisseur der Vergewaltigung eines Minderjährigen beschuldigt, die Klage wurde damals jedoch fallen gelassen. Auch Ende 2017 kam es zu einer Anklage in einem weiteren Fall, eine Entscheidung in dem Prozess steht allerdings noch aus. Singer war kurz zuvor als Regisseur von "Bohemian Rhapsody" gefeuert worden. Damals berichtete unter anderem das Branchenmagazin "The Hollywood Reporter", dass es zu diesem Schritt gekommen sei, weil Singer am Set abwesend gewesen sei und die Produktion des Films deswegen still gestanden habe.