Hat er sie betrogen? Travis Scott und Kylie Jenner: Ist er ebenfalls fremdgegangen?

Am Samstag dann eine neue Überraschung: Der Rapper löscht sein Instagram-Profil. Eine Begründung liefert er nicht, seine Twitter-Seite ist immer noch online. Ob dieser Austritt aus Social Media in Bezug zu den anhaltenden Fremdgeh-Gerüchten steht, ist nicht bekannt. Kylie hat sich bisher weder zu dem Drama um Jordyn Woods und ihre Halbschwester Khloé geäußert noch ein Statement zu ihrem Beziehungsstatus abgegeben. Das letzte gemeinsame Bild von ihr und Scott postete sie am 17. Februar.