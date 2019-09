Hat er sich neu verliebt? Olly Murs: Hat der Sänger eine Bodybuilderin als Freundin?

Hat Olly Murs (35, "Troublemaker") etwa eine neue Freundin? Amelia Tank soll die glückliche heißen, die im Finanzbereich arbeitet und nebenberuflich als Bodybuilderin tätig ist. Seit diesem Sommer sollen sie sich über Instagram ausgetauscht haben und so nähergekommen sein, wie ein Insider gegenüber der Zeitung "The Sun on Sunday" berichtet.