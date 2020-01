Hat er schon seine Favoritin? "Der Bachelor": Sebastian Preuss bereut den ersten Kuss

Es hätte so romantisch sein können, hätte die 25-Jährige ein Gespür für die richtige Themenauswahl gehabt. Stattdessen sprach sie Sebastian auf seine Vorgeschichte mit Denise-Jessica an, die dem "Bachelor" in München schon einmal über den Weg gelaufen war. Ein No-Go für den 30-Jährigen. In seinen Augen hätte sich Jenny-Jasmin viel eher auf ihre eigene Kennenlerngeschichte konzentrieren sollen, anstatt sich über andere Kandidatinnen den Kopf zu zerbrechen. Die Stimmung war im Keller. Was also tun, um die Situation zu retten? Klar: Ab in die Hängematte, kuscheln und - knutschen.