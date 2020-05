Hat der Großkatzenhalter Chancen? Begnadigung für Joe Exotic? Das sagt ein US-Anwalt dazu

Während der Corona-Krise gibt es für viele Streaming-Fans keine faszinierendere Serie als die Netflix-Doku "Tiger King" (in Deutschland "Großkatzen und ihre Raubtiere"). Diese handelt in weiten Teilen von Joe Exotic (57), dem ehemaligen Betreiber eines US-Privatzoos voller Großkatzen. Exotic wurde 2019 unter anderem wegen der Erteilung eines versuchten Auftragsmordes an seiner Rivalin Carole Baskin (58) zu einer Haftstrafe von 22 Jahren verurteilt und sitzt derzeit in einem Gefängnis im texanischen Fort Worth.