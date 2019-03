Hasskommentare auf Instagram Johannes Haller nimmt Yeliz Koc in Schutz

Johannes Haller (31) hat sich auf Instagram zu den Gerüchten um seine Beziehungkrise mit Yeliz Koc (25) geäußert. Zuvor hatte Koc verraten, dass es gerade nicht gut läuft zwischen dem Paar, das sich bei "Bachelor in Paradise" kennengelernt hatte. Sie müsse sich darüber klar werden, "ob ich das überhaupt will, ob er das denn überhaupt noch will."