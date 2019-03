Hass-Tirade auf Co-Star Roseanne Barr: "Sara Gilbert will meine Leber verzehren"

Irgendwie scheint Schauspielerin Roseanne Barr (66) bis heute noch nicht ganz verstanden zu haben, warum sie in der Film- und TV-Branche zur unerwünschten Person degradiert wurde. In einem Interview mit der "Washington Post" brachte sie dies einmal mehr zum Ausdruck. Nicht ihre rassistischen Äußerungen in Bezug auf Obama-Beraterin Valerie Jarrett (62) hätten 2018 zum Aus ihrer Serie "Roseanne" geführt, sondern ein Tweet von ihrem Co-Star Sara Gilbert (44).