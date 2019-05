Hartwig Seeler, Tödliches Comeback,... Krimi-Tipps am Samstag

Matthias Koeberlin ermittelt als "Hartwig Seeler" in einem mysteriösen Vermisstenfall und ein Jungpolizist gerät in "Tödliches Comeback" (ONE) immer wieder an seinen kriminellen Vater. Später geht Commissario Brunetti in "Das goldene Ei" (Das Erste) einem angeblichen Selbstmord nach.