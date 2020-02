"Temptation Island" - feiern, flirten, Treuetest

Vier Paare stellen in der Sendung ihre Liebe auf die Probe, indem sie getrennt voneinander eine aufregende Zeit auf Bali verbringt. In zwei Luxusvillen sind die Verliebten umgeben von jeweils zwölf attraktiven Singles. Dann wird gefeiert, geflirtet und die Treue getestet. Werden am Ende alle Teilnehmer mit ihren Partnern auch wieder nach Hause fliegen?