Harmonie auf Oscar-Party Nach Jahren: Haben sich Lady Gaga und Madonna endlich vertragen?

Das Verhältnis zwischen Lady Gaga (32) und Madonna (60) war in den vergangenen sieben Jahren durchaus angespannt. Der Grund: 2012 äußerte sich die Queen of Pop kritisch gegenüber Gagas Hitsingle "Born this Way". In ihren Augen ähnele die Melodie sehr stark ihrem eigenen Song "Express Yourself" aus den Achtzigern. Die dicke Luft, die seither zwischen den Künstlerinnen herrschte, scheint jetzt aber der Vergangenheit anzugehören.