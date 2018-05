Damit nicht unnötig geflogen werden muss: Über Videoschalten beraten Neurologen in Harlaching ihre Kollegen in den Kliniken im Umland. Oft sind in diesen Kliniken keine Neurologen vor Ort – die Experten aus Harlaching helfen dann bei der Diagnostik. So wird entschieden, ob einer der Spezialisten in die Klinik fliegt, um dort den komplizierten Eingriff durchzuführen.