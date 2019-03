"Happy X Nature" Kate Hudson präsentiert ihre neue Modelinie

Der Clip zeigt die 39-Jährige in verschiedenen Looks. Unter dem Motto "Bestrebt, Dich und die Natur glücklich zu machen", entwirft die Marke verschiedene Kleidungsstücke und Accessoires im Bohemian-Design. Ein Style, der an den Hippie-Stil der 60er- und 70er-Jahre angelehnt ist. "Wir sind fast fertig! Werfen Sie hier einen ersten Blick auf ,Happy X Nature'", schreibt sie unter ihrem Post und verweist dabei auf den Instagram-Account sowie auf die offizielle Seite des Labels.