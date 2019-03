München - Happy Birthday, Capitano! Manuel Neuer wird am Mittwoch 33 Jahre alt, der Torhüter und Spielführer des FC Bayern feiert den Schnapszahl-Geburtstag. Zunächst aber steht ein Training an der Säbener Straße an, ehe daheim am Tegernsee angestoßen werden darf. Verdient hätte es Neuer nach dieser Woche allemal.