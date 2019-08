Hanns von Meuffels adé Nach "Polizeiruf 110"-Aus: So geht es für Matthias Brandt weiter

Noch in diesem Jahr im Fernsehen

Wer nun nicht so lange auf Matthias Brandt verzichten will, kann sich allerdings entspannt zurücklehnen. Der ZDF-Krimi "Endlich Leben" wird noch dieses Jahr ausgestrahlt. Darin spielt er Rupert Seidlein, der nach der Ermordung seiner Eltern und seines besten Freundes seit seiner Kindheit traumatisiert ist. Als Erwachsener kehrt er mit seiner Frau Anja (Silke Bodenbender) wieder zurück in das Dorf, in dem er aufgewachsen ist. Kurz darauf beginnt das Sterben, weswegen Rupert ins Visier von Kommissar Wackwitz (Andreas Döhler, 45) gerät.