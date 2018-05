"Hey, alles klar?" fragt er von seiner Bühne herunter die vorhandenen Reihe eins bis drei und guckt unter seiner Sonnenbrille lange sein kleines Publikum an. "Das ist eine Probe und wir machen nur ein bisschen Kram", sagt er jetzt auf Englisch und legt mit "We Can Get It All Together" vom neuen Album los, das im September veröffentlicht wird.