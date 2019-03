Pasing - Am Donnerstag ist es in Pasing zu einem brutalen Raubüberfall gekommen. Dies berichtet die Polizei. Ein 29-Jähriger Iraker war gerade auf Durchreise von Italien nach Schweden und traf beim Umstieg in München einen flüchtigen Bekannten aus dem Irak und dessen Begleiter. Dieser bot ihm an, ihn bei sich übernachten zulassen.