Handy der Huawei-Tochter ausprobiert Honor 20 Pro: Spitzenmodell mit großartiger Kamera?

Schickes Design, gutes Display

Das Design des Honor 20 Pro, das in den Farben "Phantom Black" und "Phantom Blue" daherkommt, wirkt nobel, aber nicht übertrieben. Das liegt zum einen an der schimmernden Rückseite und zum anderen am großen Display, das bis auf einen sehr schmalen Rand und ein kleines Löchlein auf der linken oberen Seite - in dem sich die Frontkamera versteckt - die komplette Vorderseite einnimmt. Mit Abmessungen von rund 15,5 Zentimetern (L), 7,4 Zentimetern (B), 8,5 Millimetern (T) und einem Gewicht von etwa 182 Gramm liegt das Smartphone zudem angenehm in der Hand.