In Zeiten des wachsenden Bedarfs an Wohnraum- und Infrastrukturausbau, hat das Handwerk im Freistaat Hochkonjunktur, wie die Handwerkskammer am Mittwoch auf einer Pressekonferenz erklärte. Doch der Boom hat Schattenseiten: Die Wartezeiten gerade im Baugewerbe werden länger. Inzwischen muss man im Schnitt mehr als acht Wochen auf einen Termin warten.